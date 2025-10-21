Copa de oro: Ferrobásquet clasificó a cuartos de final

El equipo de primera división del Club Ferroviarios arrancó con el pie derecho los playoffs de la Liga Mar y Sierras y ya quedó clasificado a los cuartos de final por la llave de oro que definirá al campeón de la temporada.

Por los octavos de final el equipo que dirige técnicamente Facundo Fernández superó por 2 a 0 en la serie al equipo anfitrión de SMATA.

En el primer partido, el conjunto de la estación logró reponerse luego de estar 20 puntos abajo (32-12 a falta de 30 segundos para que termine el segundo cuarto), y terminar ganando el partido por 8.

En el segundo tiempo Fernández realizó los cambios pertinentes y tomó decisiones como, cambios en defensa y mayores variantes en ataque. Esto sumado a muy buenas individualidades del quinteto en cancha logró ir achicando la brecha.

Al inicio del último cuarto, una excelente racha de 10-0 liderada por el “rayo” Fioriti y Alejo González le permitió al equipo pasar al frente y luego manejar los tiempos y el resultado: 62-54.

El segundo punto no se jugó, ya que el representativo de SMATA eligió no viajar a Balcarce y no presentarse.

