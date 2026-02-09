lunes 9, febrero, 2026

Corte de energía programado para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, A través del presente informamos que, por trabajos de mantenimiento a realizarse en líneas de baja tensión, se concretará un corte de suministro eléctrico el día martes 10 de febrero en el horario de 06:30 a 12:30.

      Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:

·           Calle 23 entre calles 20 y 30, ambas veredas

·           Calle 25 entre calle 22 y Av. Suipacha (32), v. impar

·           Calle 27 entre calles 22 y Av. Suipacha (32), v. par

·           Calle 24 entre calles 21 y 33, ambas veredas

·           Calle 26 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), v. par

·           Calle 28 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), ambas veredas

·           Calle 30 entre calles 23 y 29, ambas veredas

