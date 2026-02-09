Corte de energía programado para este martes

El área de Redes de la Cooperativa de Electricidad dio a conocer que, A través del presente informamos que, por trabajos de mantenimiento a realizarse en líneas de baja tensión, se concretará un corte de suministro eléctrico el día martes 10 de febrero en el horario de 06:30 a 12:30.
Se verá interrumpido el servicio a los usuarios que se encuentren en las siguientes arterias:
· Calle 23 entre calles 20 y 30, ambas veredas
· Calle 25 entre calle 22 y Av. Suipacha (32), v. impar
· Calle 27 entre calles 22 y Av. Suipacha (32), v. par
· Calle 24 entre calles 21 y 33, ambas veredas
· Calle 26 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), v. par
· Calle 28 entre calle 21 y Av. Cereijo (31), ambas veredas
· Calle 30 entre calles 23 y 29, ambas veredas