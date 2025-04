Cuatro transportistas y dos ex empleados investigados por robo millonario a Los Grobos

A mediados de noviembre de 2024, el fiscal Rodolfo Moure, desde la Fiscalía Descentralizada de Balcarce, delegó al personal de la SUBDDI local la instrucción de una causa iniciada tras la denuncia de un responsable de la empresa agropecuaria “Los Grobos”, con sede en Balcarce, por el faltante de varias toneladas de fertilizantes, valuadas en aproximadamente veintinueve millones de pesos.

En cumplimiento de esa instrucción, durante el mes de diciembre, personal de la SUBDDI a cargo de la Comisaria Inspector Graciela Monsalve llevó a cabo dos allanamientos y una orden de presentación. Los procedimientos se realizaron en la vivienda de un ex empleado, ubicada en calle 14 al 600, y en la de un empleado administrativo de la Cooperativa de Transporte de Quequén. En ambos casos se procedió al secuestro de computadoras y teléfonos celulares, los cuales fueron remitidos a la sede fiscal para su análisis.

Recientemente, con autorización del juez de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Daniel De Marco, personal especializado analizó los dispositivos incautados. A partir de este análisis se constató la presunta participación de seis nuevas personas en maniobras ilícitas, realizadas en conjunto con el ex empleado investigado. Entre los involucrados se identificó a cuatro transportistas y dos ex empleados, todos con domicilio en Balcarce. Según la información obtenida, los sospechosos, en coordinación con el entonces jefe de depósito, sustraían insumos de la empresa que eran retirados fuera del horario laboral utilizando equipos de transporte contratados por el ex empleado.

La causa cuenta con elementos que indicarían que el jefe de depósito, primer imputado en la investigación, era quien organizaba los traslados y coordinaba el modo de evitar los registros de las cámaras de vigilancia. Los bienes sustraídos eran previamente apartados por los ex empleados.

Como resultado de estas averiguaciones, durante la jornada de ayer, personal de la SUBDDI, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal y el Comando de Prevención Rural, llevaron a cabo nuevas órdenes de allanamiento y requisa personal. Las medidas fueron dispuestas por el juez Daniel De Marco. En los procedimientos se secuestraron los teléfonos celulares de los seis investigados, que serán sometidos a peritajes.

Los implicados son seis hombres mayores de edad, oriundos de Balcarce. Cuatro de ellos son transportistas contratados por la empresa y propietarios de los vehículos utilizados. Los otros dos fueron empleados temporales de la firma y trabajaban bajo la supervisión del jefe de depósito.