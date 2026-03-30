Dará inicio la primera etapa del curso de Podadores Urbanos, en el marco de la implementación del Registro de Podadores Urbanos (RPU), creado por Ordenanza N° 173/2025, con el objetivo de promover prácticas responsables y sostenibles en el manejo del arbolado urbano.

Esta instancia corresponde a la etapa teórica obligatoria, destinada a aquellas personas que se han preinscripto oportunamente y que cuentan con conocimientos previos en tareas de poda.

La capacitación se desarrollará en modalidad presencial el 8 y 9 de abril, y 15 y 16 de abril, en el horario de 8 a 10, en el espacio de coworking de la Oficina de Producción y Empleo, ubicado en Av. Kelly esquina 29.

Desde el área organizadora se recuerda que la asistencia completa es obligatoria, y que al finalizar esta etapa se realizará una evaluación final, requisito indispensable para avanzar en el proceso de inscripción y habilitación dentro del Registro.

El RPU constituye una herramienta fundamental para ordenar la actividad, garantizar intervenciones adecuadas y contribuir al cuidado del patrimonio arbóreo de la ciudad, promoviendo prácticas seguras y responsables.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales (cel de contacto: 2266543929) o consultar a través de los canales oficiales del municipio.