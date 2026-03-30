lunes 30, marzo, 2026

Curso de Podadores Urbanos

Dará inicio la primera etapa del curso de Podadores Urbanos, en el marco de la implementación del Registro de Podadores Urbanos (RPU), creado por Ordenanza N° 173/2025, con el objetivo de promover prácticas responsables y sostenibles en el manejo del arbolado urbano.

Esta instancia corresponde a la etapa teórica obligatoria, destinada a aquellas personas que se han preinscripto oportunamente y que cuentan con conocimientos previos en tareas de poda.

La capacitación se desarrollará en modalidad presencial el 8 y 9 de abril, y 15 y 16 de abril, en el horario de 8 a 10, en el espacio de coworking de la Oficina de Producción y Empleo, ubicado en Av. Kelly esquina 29.

Desde el área organizadora se recuerda que la asistencia completa es obligatoria, y que al finalizar esta etapa se realizará una evaluación final, requisito indispensable para avanzar en el proceso de inscripción y habilitación dentro del Registro.

El RPU constituye una herramienta fundamental para ordenar la actividad, garantizar intervenciones adecuadas y contribuir al cuidado del patrimonio arbóreo de la ciudad, promoviendo prácticas seguras y responsables.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Oficina de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales (cel de contacto: 2266543929) o consultar a través de los canales oficiales del municipio.

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