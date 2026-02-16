Dana Pierani fue designada embajadora de la Fiesta del Camionero y del Agricultor

La balcarceña Dana Pierani volvió a destacarse en la vecina localidad de Mechongué al consagrarse en el marco de la 52° Fiesta Provincial del Camionero y la 39° Fiesta Provincial del Agricultor.

En esta nueva edición de la tradicional celebración, Dana fue distinguida como embajadora, rol que deberá desempeñar durante los próximos dos años, representando y promoviendo ambas fiestas regionales en distintos eventos y actividades.

Cabe recordar que en 2025 ya se había postulado y, en aquella oportunidad, logró ser elegida embajadora. Ahora, renueva ese compromiso con la comunidad y con una de las festividades más emblemáticas de la región.

“Es una enorme alegría poder representar a la Fiesta”, expresó Dana, quien también destacó la responsabilidad que implica asumir este rol durante los próximos dos años.

La organización del evento estuvo, como es habitual, a cargo del Club Social y Deportivo Mechongué, con el acompañamiento del Municipalidad de General Alvarado, que respaldó una nueva edición de esta tradicional celebración que reúne a vecinos, productores y camioneros de toda la zona.