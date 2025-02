Denuncian estafas con matafuegos en comercios de Balcarce

Esta semana se dio a conocer que varios comercios de la ciudad de Balcarce fueron afectados por maniobras delictivas vinculadas a matafuegos. Al menos 10 locales, ubicados en la zona céntrica de la ciudad, entre las calles 22 a 16 y de la 23 a la 13, habrían sido víctimas de una persona que, aprovechando su experiencia de más de 15 años en el rubro, retiraba los extintores de incendios en bicicleta para luego devolverlos unas horas después.

Inspectores municipales detectaron irregularidades en los extintores al notar que el anillo de color, utilizado para indicar que el equipo fue recargado, no había sido modificado. En 2025, dicho anillo debe ser de color azul, pero en estos casos no se observó el cambio correspondiente. Además, los extintores no contaban con las obleas reglamentarias ni con los stickers expedidos por el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible), sino que presentaban fotocopias pegadas, lo cual carece de validez legal.

Ante esta situación, los inspectores labraron actas e intimaron a los comercios para regularizar la situación en un plazo de entre 15 y 30 días, debido a que los matafuegos no cumplían con los requisitos establecidos y no contaban con la documentación adecuada.

En relación con el caso, Lucas Currá, titular de CF Seguridad Industrial de la ciudad de Mar del Plata, expresó su sorpresa por la situación tras recibir llamadas de varios clientes. «Nos vimos sorprendidos con el llamado de varios clientes que nos avisaron de esta situación, donde nos vemos afectados, ya que esta persona seguramente robó alguna tarjeta provisoria con nuestro logo, se hace pasar por nuestro empleado y simplemente estafa a los comercios al cobrar por un trabajo que no hace», explicó Currá.

El titular de CF Seguridad Industrial detalló que su empresa realiza el procedimiento habitual de recolección y entrega de matafuegos, siendo proveedores de empresas como McCain, YPF El Cruce y el Hospital Subzonal. «Nosotros viajamos una vez por semana a Balcarce, retiramos los matafuegos y los devolvemos a la semana siguiente, con vehículos y ropa identificada con nuestro logo. Esta persona, en cambio, retiraba y entregaba los extintores en bicicleta, lo cual resulta sumamente peligroso», agregó.

Este hecho ha generado preocupación entre los comerciantes de Balcarce, quienes deberán regularizar sus equipos y asegurarse de que los matafuegos sean recargados de acuerdo con las normativas vigentes.