Desbaratan punto de droga en Mar del Plata por robo en Balcarce

La SubDDI Balcarce, allanó una vivienda en el barrio Parque Hermoso de Mar del Plata, donde según se determinó en la investigación, un malviviente de Balcarce reducía los objetos robados en esta ciudad.

El hecho que motivó la pesquisa, ocurrió el 22 de junio del pasado 2022, cuando un vecino de calle 12 al 1100, constató al regresar a su casa que autores ignorados, tras violentar una reja y una ventana de la propiedad, ingresaron sustrayéndole dos notebooks y otros bienes electrodomésticos por lo que realizó una denuncia en la comisaría de Balcarce. La investigación fue derivada a la SubDDI Balcarce, ya que mediante la investigación de otra serie de causas conexas, los investigadores pudieron obtener informaciones que conducían a la actividad ilícita de un hombre de 37 años de edad de Mar del Plata, relacionados a la reducción de objetos robados, a la comercialización de estupefacientes y al trueque de marihuana por bienes robados.

Los datos primarios de la investigación, derivaron en un sujeto de 27 años, con amplio y frondoso prontuario delictivo; pudiéndose corroborar la información recolectada mediante las evidencias y el análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM del Municipio de Balcarce, por lo que oportunamente se realizó el allanamiento del domicilio de la calle 22 entre calles 103 y 105, lográndose en esa oportunidad el secuestro de las prendas de vestir coincidentes con las utilizadas al cometer el ilícito y la detención del malviviente, con su posterior traslado a Batan.

Con el avance de la investigación tras la detención del autor del robo, y las pruebas sumadas a la investigación judicial por la SubDDI Balcarce, la Ayudante Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías Nº3, la autorización judicial para realizar un allanamiento en la calle Eduardo Peralta Ramos al 300 del barrio Parque Hermoso, lugar donde se domiciliaría el reducidor y traficante de estupefacientes.

Una comisión de la SubDDI Balcarce viajó hasta Mar del Plata con la orden de allanamiento otorgada por la Jueza de Garantías y en las primeras horas de este lunes, se allanó la mencionada vivienda, donde se procedió al secuestro de tres aparatos celulares, una notebook, marca Lenovo, sustraída a la víctima del robo y veinte frondosas plantas de marihuana próximas a ser cosechadas, cuya defoliación arrojó un pesaje de 45,700 Kg. de material estupefaciente valuado en algo más de 8 millones de pesos.

Asimismo, en la vivienda, se encontró una motocicleta marca Honda NX 150cc color rojo la cual poseía pedido de secuestro activo por el delito de “Hurto”, habiendo sido sustraída el pasado mes de febrero en Mar del Plata, la cual también fue secuestrada.

Tras realizar el procedimiento, el sujeto investigado fue detenido y remitido a la Unidad Penal 44 de Batan por los delitos de “Robo agravado por escalamiento y efracción”; “Encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad e “Infracción a la Ley 23.737, tenencia de estupefaciente con fines de comercialización”.

También durante el procedimiento, dos mujeres del entorno del detenido, su hija de 15 años y su hermana de 30, intentaron acceder por la fuerza a la vivienda mientas la Policía realizaba la requisa de la propiedad, generándose un forcejeo con el personal policial que custodiaba la entrada. En este episodio, las familiares agredieron físicamente a una sargento de la DDI Mar del Plata, quien resultó con heridas leves tras ser golpeada y arrastrada por el suelo por ambas mujeres. Como consecuencia de esta agresión, la mujer mayor de edad fue aprehendida por el delito de “atentado a la autoridad y lesiones leves”, mientras que la menor de edad, por su condición de no imputable ante la ley, fue entregada judicialmente a su progenitora aunque igualmente se le formó un expediente judicial con intervención de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil por la agresión. La mujer policía sufrió lesiones leves que no revisten mayor gravedad.