Desde el Hospital explicaron demoras en turnos para pacientes: falta de profesionales

El director del Hospital Felipe A. Fossati de Balcarce, doctor Gabriel Angellini, advirtió sobre las dificultades que atraviesa el sistema de salud local debido a la falta de profesionales en especialidades clave como neumonología y gastroenterología. En diálogo con Radio 100.9, explicó que esta situación impacta directamente en la demanda de turnos y en los tiempos de espera para los pacientes.

Según detalló, el principal problema radica en la escasez de médicos, una realidad que no es exclusiva de la ciudad sino que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires. “Hemos hecho múltiples gestiones para que vengan médicos de distintas especialidades a Balcarce, pero eso ha resultado complejo. La mayoría están saturados en sus ciudades de origen y no quieren tomar otras clínicas u hospitales”, señaló.

Esta falta de profesionales genera demoras significativas en la atención. En algunos casos, los pacientes deben esperar hasta 60 días para obtener un turno, lo que agrava la situación sanitaria y la demanda contenida.

Angellini también manifestó su preocupación a futuro: “Estamos en un momento complejo de profesionales y a futuro más complicado aún, ya que no tenemos médicos que puedan venir. Hacemos permanentemente un seguimiento de los médicos que se reciben en las universidades. Es muy preocupante”.

Por otra parte, el director destacó el esfuerzo que realiza la comunidad para sostener ciertos servicios. Explicó que, al tratarse de un hospital interzonal, existen especialidades que no deberían formar parte de su estructura según el presupuesto asignado. Sin embargo, gracias al aporte de los vecinos, se logra contratar profesionales en áreas específicas.

En ese sentido, remarcó que sin la contribución de la comunidad, algunas especialidades no estarían disponibles en la ciudad, lo que refleja las limitaciones presupuestarias y la necesidad de reforzar el sistema de salud pública en la región.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...