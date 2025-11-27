Desde el SMN emiten alerta por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió el Aviso a Muy Corto Plazo N°4686 para las localidades de Balcarce, General Alvarado y Lobería, ante la presencia de tormentas fuertes que se desarrollan en la región.

Según el informe oficial, los fenómenos incluyen lluvias intensas, ráfagas de viento y la posible caída de granizo, condiciones que podrían generar complicaciones temporarias en áreas urbanas y rurales.

El aviso tiene validez de una hora desde el momento de su emisión y se espera su cese a las 20:11 del 27 de noviembre de 2025 (hora argentina).

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y extremar precauciones ante la evolución de las tormentas.