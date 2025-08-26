Detuvieron al hombre acusado de disparar contra un joven en Balcarce

En las últimas horas, personal de la SUBDDI a cargo de la comisario Maira Perrotta, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal Balcarce, detuvo al único autor señalado por el hecho ocurrido el pasado 16 de agosto, en el que resultó herido de un disparo un joven de 22 años en calle 26 entre Primera Junta (1) y 103.

El episodio se registró en el exterior del domicilio de la víctima, cuando el acusado se presentó en el lugar y, al salir el joven a recibirlo, recibió un disparo en la pierna izquierda. Fue asistido en primera instancia por una ambulancia del SAME y luego trasladado de urgencia al Hospital Municipal, donde fue intervenido quirúrgicamente.

La investigación, a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada Balcarce, incluyó la toma de testimonios a vecinos y el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo, elementos con los cuales se probó la autoría del imputado. Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial Mar del Plata otorgó la orden de detención.

Este lunes, alrededor de las 18:30, unidades investigativas de la SUBDDI y personal policial hicieron efectiva la aprehensión en una vivienda de un familiar del acusado en la ciudad de Mar del Plata.

El detenido fue notificado de la formación de causa por el delito de «Lesiones graves» y trasladado a una unidad penitenciaria, donde permanecerá alojado a la espera de ser indagado.