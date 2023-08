Di Gerónimo: «en la política no es todo lo mismo y no somos todos iguales»

La precandidata a intendente de Balcarce por el espacio Unión Por la Patria (UxP), Sol Di Gerónimo, trazó un análisis de los resultados que podrían arrojar los comicios del próximo domingo, en un contexto en el que una parte de la población, según manifiesta sobre todo a través de las redes sociales, se siente “desencantada” de la política en general.

Al respecto, la actual concejala del Frente de Todos (FdT) opinó sobre los muchos factores que inciden en una elección, considerando a las PASO como un termómetro en el que un sector del electorado, según lo que surja el próximo domingo, vota en consecuencia en las generales de octubre. “He estado con muchas personas que ya nos dijeron que nos van a acompañar, pero también hay mucha gente que incluso me ha dicho que posiblemente no vaya a votar el domingo pero sí que va a votar en octubre”, manifestó la precandidata en declaraciones a Radio 100.9. Sin embargo, resaltó la necesidad de que la ciudadanía vaya a votar, “porque es la única herramienta política de la democracia para elegir a quienes nos van a representar”.

Di Gerónimo dijo comprender que cierta parte de los votantes se sienta reticente a participar en los actos eleccionarios, dado que la sociedad aún atraviesa dificultades económicas, tal como a ella misma se lo manifiestan. “Lo que debemos entender es que como en cualquier otro ámbito, en la política no es todo lo mismo y no somos todos iguales. Independientemente de que en este momento yo sea una precandidata a ocupar la intendencia, yo soy una vecina como cualquiera que camina las calles, lleva los chicos a la escuela, hago los mandados, y conozco la realidad de todos los días”, expresó.

Asimismo, consideró a las elecciones primarias como una antesala “para que la sociedad vote a quien considera más capacitado para ocupar el cargo al que se postula”, haciendo hincapié en que “tampoco cualquiera puede ser intendente; necesitamos gente formada, capacitada y que sea idónea para ocupar el rol que pretenden ocupar”, y reflexionando que esta es una de las falencias que provoca el descreimiento de la sociedad hacia la política en general.

Por otro lado, Di Gerónimo volvió a cuestionar la comunicación institucional del actual intendente Esteban Reino, quien según la precandidata de UxP “anuncia inversiones del Gobierno provincial como si fueran municipales”, aunque resaltó la gestión de Axel Kicillof que “realiza las inversiones y las obras que solicita el Municipio, independientemente del color político”.

Respecto de la financiación de las obras, la titular del FdT dijo que la mayoría fueron gestionadas ante autoridades provinciales y nacionales por su espacio político a nivel local. “Aunque no seamos gobierno en Balcarce trabajamos por mejorar la ciudad y la vida de los balcarceños. Sería muy fácil trabarle al Municipio las obras por ser simple oposición, pero los gobiernos pasan y las obras quedan, debemos pensar en la gente”, reflexionó.

“Hay que mantener la coherencia, no se pueden decir cosas y marcar una postura siendo oposición y hacer todo lo contrario cuando se es gobierno”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, la precandidata se refirió a la interna que disputará dentro de Unión Por la Patria. Al respecto dijo que no se pudo llegar a un acuerdo con los otros dos precandidatos, Cristina Carrasco y Facundo Rey. “Del otro lado no se quisieron acercar las diferencias para lograr una lista de unidad en la que convergen distintos espacios. Pero hay que entender que una lista de unidad no significa amontonar, si todos coincidimos en el proyecto político nacional y provincial entonces vamos para adelante”, manifestó.

El espacio de Di Gerónimo, Unión Por la Patria, es uno de los dos que el próximo domingo tendrá que dirimir sus candidatos de octubre en una interna. El restante es Juntos Por el Cambio, en el que competirán el actual titular del Ejecutivo Esteban Reino y Mariano Mare.

