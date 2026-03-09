Día Internacional de la Mujer: Desarrollo Social realizó una jornada en plaza Libertad

Con una importante participación de vecinos y una variada propuesta de actividades, la Secretaría de Desarrollo Social llevó adelante ayer una jornada especial en plaza Libertad para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”. La iniciativa convocó a familias que se acercaron a compartir una tarde de encuentro, recreación y reconocimiento al rol de la mujer en la comunidad.

Durante varias horas, el espacio público se transformó en un punto de reunión donde se combinaron expresiones culturales, propuestas educativas, acciones solidarias y espectáculos artísticos. La programación incluyó stands institucionales, talleres participativos, muestras y clases abiertas que permitieron a los asistentes interactuar con cada una de las propuestas.

Entre las actividades se destacaron las presentaciones de danzas folklóricas a cargo de los grupos “Raíz” y “Aires del Alma”, además del estudio de danza “Pas de Deux”, dirigida por la profesora Daiana Shimpf. También se ofrecieron espacios vinculados al bienestar y la conciencia corporal, junto a propuestas artísticas y recreativas para todas las edades.

En el plano musical, la jornada contó con actuaciones en vivo que acompañaron el desarrollo del encuentro, con la participación de Sashi Echevarría y Raky “La Voz de la Pasión”, quienes aportaron un cierre cargado de emoción y entusiasmo.

Asimismo, distintas instituciones y organizaciones de la comunidad dieron a conocer su trabajo a través de stands y actividades demostrativas. La Asociación de Bomberos Voluntarios presentó a su primer grupo de cadetes aspirantes y realizó prácticas de reanimación cardiopulmonar abiertas al público, mientras que entidades y talleres locales expusieron sus iniciativas en ámbitos tan diversos como el reciclado, la huerta ecológica, la cocina, la costura, la estética femenina, el arte y el emprendedurismo.

Participaron de la jornada “Las Cuenteras de la Cuadra”, LALCEC, Vagón Cultural, Garden Club, Rancho Aparte con su propuesta de huerta ecológica, el taller de reciclado en caucho “Cicla2”, el taller de costura y el taller de cocina del CIC 1, la ONG Sacheteras Balcarce, la Academia Esquina del Peinador, AMEB (Artesanos, Manualistas y Emprendedores de Balcarce), Dulce Espera y Cáritas, el Colegio de Arquitectos de Balcarce, además de los espacios de conciencia corporal y movimiento consciente.

También se presentó el espacio de equinoterapia y el taller de folklore “Aires del Alma” de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado, generando un momento de especial interés por su carácter inclusivo.

Durante la tarde, además, se realizaron sorteos con obsequios aportados por comercios de la ciudad, gesto que acompañó la propuesta y permitió sumar más momentos de participación entre los presentes.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se destacó el acompañamiento de las instituciones, organizaciones y vecinos que hicieron posible la realización de esta jornada, subrayando que el trabajo conjunto y el compromiso comunitario fueron claves para el éxito de la convocatoria.