Dirigentes y pilotos de la ACTC visitaron el Fangio: observaron la falta de personal activo

En el mediodía de este miércoles, el Autódromo “Juan Manuel Fangio” de Balcarce volvió a ser escenario de una recorrida clave de cara a su reactivación. Estuvieron presentes Roberto Argento, director de Planificación y Obras de Autódromos de la ACTC; Fernando Miori, gerente general de la entidad; y los pilotos Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, Christian Ledesma, Santiago Mangoni y Juan Pablo Gianini.

Durante la visita se avanzó en aspectos técnicos del trazado, estableciéndose un plan de trabajo para la constraucción de los pianos y el diseño del ingreso a la chicana, tarea que surgió a partir del intercambio directo con los pilotos, quienes aportaron su experiencia para optimizar la seguridad y el rendimiento del circuito.

Sin embargo, más allá de estos avances, volvió a quedar en evidencia la preocupación por el escaso movimiento de obra. Miori recorrió el sector alto de la sierra, destinado al público, y advirtió una importante falta de trabajos, lo que enciende alarmas de cara al mes de mayo.

En la misma línea, las autoridades constataron nuevamente la ausencia de obreros en el circuito, una situación que ya se había observado en visitas anteriores y que pone en duda los plazos previstos. De hecho, señalaron que desde la última recorrida, realizada la semana pasada, no se registraron avances significativos.

Este panorama complica el objetivo de llegar en tiempo y forma a la próxima inspección programada para el 21 de abril y, en consecuencia, a la esperada fecha de las TC Pick Up en el trazado serrano.

Desde el Ejecutivo se había anticipado que durante esta semana se avanzaría en la zona de boxes con el enchapado del sector de la técnica y el inicio de la obra eléctrica. No obstante, pese a las condiciones climáticas adversas, ninguno de estos trabajos se concretó hasta el momento.

Por su parte, los pilotos se limitaron a colaborar en la definición técnica del circuito, especialmente en la ubicación de los pianos, aunque coincidieron en que el escenario actual presenta serias dificultades para cumplir con los plazos. Aun así, todos mantienen la expectativa de que el autódromo pueda llegar a tiempo para su ansiado regreso al calendario nacional.