Dos individuos aprehendidos con pedido de captura

En el marco de los operativos de prevención y control vehicular que lleva adelante la Estación de Policía Comunal de Balcarce con recursos propios, se concretó en las últimas horas un procedimiento en avenida Aristóbulo del Valle y calle 2, donde fueron aprehendidas dos personas con pedidos de captura activos.

El operativo se realizó como parte del plan estratégico de control sorpresivo en accesos y sectores urbanos. Durante la identificación de los individuos, de 25 y 23 años, el personal policial verificó a través del sistema informático que ambos presentaban requerimientos judiciales vigentes.

El alerta inicial sobre la presencia de los sujetos fue emitido por el jefe de sala del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Balcarce, cuya intervención permitió orientar en tiempo real la acción policial.

De acuerdo con fuentes oficiales, los aprehendidos quedaron a disposición del Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mar del Plata y del Juzgado de Paz Letrado de Balcarce. Tras cumplimentarse las actuaciones legales, se dispuso su notificación y libertad bajo el Artículo 161 del Código Procesal Penal.