Dos personas fueron aprehendidas por utilizar arma un arma de fuego

Dos hombres fueron aprehendidos tras ingresar ilegalmente a una vivienda y efectuar un disparo al aire mientras amenazaban a un vecino.

El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 16:49, luego de que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local recibiera un llamado alertando que dos masculinos armados intentaban ingresar a un domicilio ubicado en inmediaciones de calles 28 entre 9 y 11.

Al arribar al lugar, personal de la Estación de Policía Comunal constató que, momentos antes, los sujetos habían escalado la reja frontal de la vivienda y accedido al techo. Según el testimonio de la denunciante y la víctima, uno de los individuos portaba un arma de fuego, profirió amenazas de muerte y efectuó una detonación al aire antes de darse a la fuga por los fondos de las viviendas linderas.

De inmediato se implementó un operativo cerrojo en conjunto con efectivos de la DDI local, logrando interceptar a los sospechosos a unos 400 metros del lugar. Ambos fueron aprehendidos en el marco de una causa caratulada como “Violación de domicilio y amenazas”.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Berlingieri, quien avaló lo actuado por el personal policial y dispuso el traslado de los detenidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanecerán alojados mientras avanzan las actuaciones judiciales.