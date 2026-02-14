Dos personas hospitalizadas tras un choque en calles 11 y 30: hubo alcoholemia positiva

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 4:50, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles 11 y 30, protagonizado por un Ford Focus y un Volkswagen Gol Trend.

Como consecuencia del impacto, dos personas —un hombre y una mujer— que se desplazaban en el Ford Focus debieron ser trasladadas al Hospital Municipal por una ambulancia del SAME para su evaluación médica.

De acuerdo a la información recabada, posteriormente se confirmó que el conductor del Focus arrojó resultado positivo en el test de alcoholemia.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal, que llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.