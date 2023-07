El aumento de la tarifa de luz calentó la sesión del Concejo

En la noche de este jueves se desarrolló en el Honorable Concejo Deliberante la décima sesión ordinaria del año donde se abordaron distintos temas, entre ellos, el aumento de la tarifa de luz y el incremento del boleto interurbano de pasajeros. Además se pidió un informe al Ejecutivo por trabajos de la Cooperativa de Trabajo el Mirador. También se abordaron cuestiones vinculadas al “Plan Cunita”.

El mayor debate se dio en el marco del aumento desmedido de las tarifas de luz, donde todos los concejales coincidieron que esta situación generará problemas en muchos usuarios. Por este motivo, se ha presentado un Proyecto de Comunicación que será elevado a Provincia para tratar de revertir la situación. El concejal Gonzalo Scioli (Juntos) tildó al aumento de “tarifazo” impagable para muchos vecinos que a duras penas llegan a fin de mes. Sol Di Gerónimo (FdT), coincidió en la dificultad de muchos socios de la Cooperativa de Electricidad al admitir que tendrán serias dificultades para abonar el servicio. “Lamentamos no haber tenido información antes, como para trabajar sobre el tema”, señaló la edil. Sebastián Pinilla (Juntos) cargó fuerte sobre la gestión de Axel Kicillof, admitiendo que no se puede aumentar de un día para otro entre un 100 y 500 por ciento la tarifa de luz. “En el gobierno anterior se quejaron por las subas graduales. Acá el máximo responsable de esta situación es Kicillof, que no tuvo previsibilidad con el tema. Es disparatado y perjudicial para muchos vecinos”, finalizó. A su término, Martín Pérez (FdT), dejó en claro que no todos percibirán el mismo impacto, aunque teniendo en cuenta la situación económica, habrá muchos problemas para cumplir con los pagos.

