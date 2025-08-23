El balcarceño Juan Aicega armará un partido vecinalista en Mar del Plata

El acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza que tiene a Guillermo Montenegro entre sus principales impulsores, no solo trituró la convivencia con los radicales en Mar del Plata, sino que además disparó rispideces en la propia interna amarilla.

El ex diputado nacional Juan Aicega, uno de los dirigentes marplatenses de diálogo frecuente con Mauricio Macri, tiene previsto lanzar un partido vecinalista, en claro desafío a la estructura del PRO marplatense, que se apresta a sumar libertarios al gabinete municipal.

«Mar del Plata necesita una propuesta política propia y duradera. Sin oportunistas y vagos», dijo Aicega, que siempre mostró un fuerte alineamiento con el ex presidente y un marcado rechazo a una alianza con La Libertad Avanza.

Cerca del ex diputado macrista confiaron a LPO que la idea es organizar un partido de corte vecinalista, que sea «algo verdaderamente representativo de Mar del Plata» y que, además de dirigentes con pasado político, integre empresarios, comerciantes, productores, docentes y dirigentes barriales y de instituciones intermedias.

Tampoco descartan articular con los radicales que, por estas horas, tiene a sus funcionarios del gabinete local militando la boleta corta de Nuevos Aires, que enfrentará al candidato de Montenegro en la ciudad, Fernando Muro.