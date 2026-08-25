El Hospital Municipal accede a becas de formación para la atención de pacientes traumatizados

El Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” fue incorporado al Programa de Mejoras en Hospitales y Centros de Salud 2026, una iniciativa impulsada por Banco Galicia junto con Fundación Trauma, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los equipos de salud.

En el marco de esta propuesta, Banco Galicia manifestó su interés en acompañar al establecimiento sanitario y otorgó dos becas de capacitación destinadas a profesionales del área de salud.

La formación ofrecida corresponde al curso PARES Trauma, una propuesta completamente digital orientada a la atención inicial de pacientes traumatizados. Está dirigida a médicos y personal de enfermería que desarrollan sus tareas en servicios de emergencias.

El trayecto formativo cuenta con aproximadamente nueve horas de contenido audiovisual y se desarrolla bajo una modalidad asincrónica. De esta manera, cada participante puede organizar sus tiempos de cursada de acuerdo con sus posibilidades. Durante el proceso, además, los profesionales cuentan con acompañamiento académico y asistencia técnica por parte de los equipos de Fundación Trauma.

Una vez completada la capacitación y aprobada la instancia correspondiente, los participantes reciben el certificado que acredita la realización del curso.

El acceso a estas becas representa el inicio de un vínculo entre el Hospital Municipal y Banco Galicia y constituye una nueva herramienta para fortalecer la preparación del personal sanitario. A su vez, la capacitación permitirá contribuir al desarrollo de mejores capacidades de respuesta frente a situaciones de emergencia y a la atención inicial de personas traumatizadas.

De esta manera, el establecimiento continúa incorporando instancias de formación que apuntan a mejorar la calidad de la atención y a fortalecer la respuesta de los equipos de salud ante situaciones críticas.