Exitosa jornada sobre papa en Balcarce reúne a casi 400 asistentes

El Banco de Alimentos Balcarce lleva adelante en la Sociedad Rural la Jornada Técnica “La Papa, de Argentina al Mundo”, un encuentro que reúne a productores, profesionales, investigadores, empresas e instituciones vinculadas con una de las principales actividades productivas de la región. La propuesta combina capacitación, intercambio técnico y solidaridad.

Con una convocatoria cercana a las 400 personas, se desarrolla en Balcarce la Jornada Técnica “La Papa, de Argentina al Mundo”, organizada por el Banco de Alimentos Balcarce. El encuentro genera un espacio de intercambio y conocimiento entre los distintos actores que integran la cadena productiva de la papa.

Entre los invitados especiales se encuentra Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, quien destaca el nivel de las exposiciones y valora especialmente la convocatoria alcanzada por la iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos.

Desde la organización destacan también el acompañamiento del sector privado. Más de 45 empresas, cerca de 50 según indican, acompañan la jornada y respaldan el trabajo que desarrolla el Banco de Alimentos para acercar alimentos de calidad a distintos sectores de la comunidad.

Una jornada con perfil técnico y solidario

Los organizadores remarcan que se trata de la primera jornada técnica sobre papa que se realiza en Balcarce con un enfoque exclusivamente técnico y sin finalidad comercial. La iniciativa surge a partir de la necesidad de contar con un ámbito que permita compartir conocimientos, experiencias y herramientas entre productores, especialistas, investigadores y demás integrantes de la cadena.

A ese objetivo se suma un importante componente solidario. Cada uno de los casi 400 participantes abona una inscripción de $30.000, y el Banco de Alimentos dispone que lo recaudado sea destinado al Taller Protegido de Balcarce, institución que tiene a su cargo el servicio de café de la mañana y el almuerzo durante la jornada.

De esta manera, la actividad vincula el desarrollo productivo con una acción concreta en beneficio de la comunidad.

El trabajo del Banco de Alimentos

Actualmente, el Banco de Alimentos Balcarce trabaja junto a 22 instituciones y durante el último mes entrega alimentos a unas 1.720 personas.

Según explican desde la organización, los fondos que se recaudan durante la jornada permiten adquirir productos básicos que no siempre se consiguen mediante donaciones, fortaleciendo así la tarea que la institución desarrolla durante todo el año.

La jornada cuenta con el acompañamiento del INTA, la Sociedad Rural y la Asociación de Ingenieros Agrónomos, además de numerosas empresas e instituciones vinculadas con la actividad productiva.

Desde el Banco de Alimentos agradecen especialmente a los voluntarios que se suman a la organización, a los disertantes, a las empresas que acompañan la propuesta y a cada uno de los asistentes por su participación y colaboración con el proyecto.

Con una amplia convocatoria y el respaldo de distintos sectores de la cadena productiva, la jornada consolida una propuesta que busca poner en valor el conocimiento técnico sobre la papa y, al mismo tiempo, convertir ese encuentro en una herramienta concreta de solidaridad para la comunidad de Balcarce.