El Partido Justicialista de Balcarce reafirmó su compromiso con la democracia a 50 años del golpe

En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar que interrumpió el orden constitucional en la Argentina, el Concejo del Partido Justicialista de Balcarce, recientemente electo por el voto de los afiliados, difundió un comunicado en el que expresó su postura frente a la fecha.

Desde el espacio señalaron que no pueden permanecer ajenos a “un acontecimiento tan caro a los sentimientos de todos los argentinos” y reafirmaron su “compromiso inquebrantable con la democracia, los derechos humanos y la justicia social”.

En ese sentido, recordaron a las víctimas del terrorismo de Estado y a los 30.000 detenidos desaparecidos, al tiempo que destacaron la importancia de sostener de manera permanente la construcción de memoria, verdad y justicia.

“Como peronistas, sostenemos que no hay justicia social sin democracia, ni democracia plena sin memoria activa”, expresaron en el documento, donde también remarcaron que los años de la última dictadura marcaron profundamente al pueblo argentino, pero contribuyeron a forjar una conciencia colectiva que obliga a defender las instituciones democráticas.

Finalmente, convocaron a la comunidad de Balcarce a reflexionar, participar y fortalecer los lazos de solidaridad, con el objetivo de construir “una Argentina más justa, libre y soberana”.

“Porque el pasado nos interpela, el presente nos compromete y el futuro nos exige”, concluyeron.