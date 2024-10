El STM analiza decretar estado de alerta y movilización: hablan de sobresueldos

El Sindicato de Trabajadores Municipales analiza decretar el estado de alerta y movilización, luego de detectar el pago de sobresueldos y bonificaciones irregulares. La medida se sustenta además en la falta de respuesta al Proyecto de Bonificaciones por Producción en la Administración central.

“En el marco de la mesa técnica pautada en la paritaria, integrada por representantes del STM y el Gobierno, detectamos que continúan los pagos de bonificaciones irregulares aunque estén congeladas por el acta acuerdo firmada semanas atrás”, esgrimieron. Y agregaron: “además hemos detectado que se abonan más de $120 mil extras a una trabajadora del área de Juventud por tareas de maquillaje artístico”.

Desde el gremio cuestionaron a los funcionarios municipales y el propio Intendente Reino por faltar a la reunión diagramada por la mesa técnica e insistieron en el pago de “bonificaciones sin fundamento que van por fuera del Convenio Colectivo de Trabajo”.

“Todos los decretos son de acceso público y se encuentran a disposición del vecino en el boletín oficial. Nos llama la atención que no le dan la vestimenta a los trabajadores, acorde al CCT argumentando que no hay dinero, pero vemos que no cesan con el despilfarro. Si no hay dinero, que no haya para nadie”, cuestionaron.

Desde el STM adelantaron que pondrán las pruebas a disposición de los afiliados para que sean ellos quienes decidan las medidas a adoptar: “no buscamos quitarle nada a nadie, sólo pedimos que se le de un marco de legalidad a las bonificaciones o pagos extraordinarios y que, aquello injustificable, sea quitado”, dijeron.

Por último, cerraron contundente: “a Reino no le da el pulso para quitar lo que él mismo dio en tantos años de despilfarro. tiene las agallas para hacerlo porque quiere quedar bien con todos”.