El STM denuncia que la atención médica en Los Pinos puede restringirse

Según el testimonio de la secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales, el servicio de atención médica en Los Pinos podría restringirse luego de las 16 en una “sugerencia” realizada desde la Dirección del Hospital, tras reclamar el sindicato una bonificación por función para la enfermera que se desempeña en el lugar todos los días.

En ese sentido Xoana Martínez explicó: “esa fue la respuesta de los directores del Hospital, donde supuestamente la comunidad no puede acarrear semejante gasto”.

Además agregó: “es una desidia lo que está viviendo la gente de Los Pinos, porque muchas cosas que necesitan no se consiguieron por medio de las autoridades del Hospital, ni del Municipio, sino que fue la propia Sociedad de Fomento quien se las consiguió. Son cuestiones de las que se tiene que ocupar el Intendente como las autoridades del Hospital”.

Rosana Arascaete, enfermera, señaló que llegó al lugar por tres meses y hace siete años que se encuentra desempeñando dicha función. “Me puse la comunidad al hombro, Las horas extras no las cobro porque me dijeron que no me las iban a pagar. Yo trabajo ocho horas, más aquellas en las que ocurre una emergencia”, sentenció.