El STM denunció al Hospital ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en horas extras

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) volvió a presentar una denuncia contra la dirección del Hospital local ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de presuntas irregularidades en el otorgamiento de horas extras.

Según se informó, el organismo provincial se declaró competente y ya tomó intervención en el caso, a partir de la presentación realizada por la entidad gremial.

Desde el STM indicaron que la situación ya había sido advertida previamente al doctor Stoppani, aunque aseguraron que la respuesta brindada por las autoridades del centro de salud “no conformó” y fue considerada insuficiente.

El gremio sostiene que se detectó un otorgamiento irregular de horas extras, particularmente a personal jerárquico del ámbito sanitario, lo que motivó la nueva presentación formal ante el organismo de control.

De esta manera, los doctores Esteban Reino y Antonio Angelini, señalados en la denuncia, deberán nuevamente dar explicaciones ante el Tribunal de Cuentas, que avanzará en la evaluación de los hechos expuestos por el sindicato.