El torneo de Primera División del fútbol local podría sumar un equipo más

El torneo de Primera División del fútbol local podría sumar un nuevo protagonista y alcanzar los 12 equipos en competencia. La posibilidad está ligada a la participación de River de Balcarce, que deberá completar las categorías exigidas por reglamento, además del plantel de Primera División, para poder formar parte del certamen.

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Héctor Strático, visitó los estudios de Radio 100.9 y brindó detalles sobre la organización del campeonato, que tiene como fecha tentativa de inicio el 28 de marzo.

“Estamos trabajando para poder empezar el 28 aunque nos hubiera gustado arrancar antes, para que no nos ocurra lo del torneo anterior que terminó en enero”, señaló el titular liguista. En ese sentido, explicó que el principal motivo de la postergación está relacionado con el estado de los campos de juego, ya que actualmente se están sembrando y estarían en condiciones recién hacia fines de marzo.

En cuanto a la posible incorporación de River, sus delegados ya participan de las reuniones organizativas y han manifestado firmes intenciones de competir con tres categorías infantiles, además de Primera División en rama femenina y masculina, cumpliendo así con los requisitos establecidos.

Por otra parte, desde San Manuel se confirmó la continuidad en la Liga. La nueva comisión directiva ratificó su permanencia en el certamen local, luego de que al finalizar el último campeonato se hubiera comunicado la decisión de no participar más, postura que finalmente fue revertida.

De concretarse la incorporación de River, el próximo torneo presentará un formato ampliado y mayor competitividad, marcando un crecimiento para el fútbol local de cara a la nueva temporada.

Por último, desde la entidad, se trabaja en la realización de la Fiesta del Fútbol que se concretaría el viernes 27 en el Teatro Municipal «Luis Conti».