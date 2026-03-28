El Zonal del Atlántico no corre en Dolores

En las últimas horas se confirmó una modificación en el calendario del Zonal del Atlántico: finalmente, las cuatro categorías no disputará su próxima fecha en Dolores como estaba previsto originalmente.

La decisión se debe al inminente inicio de obras de remodelación en el Autódromo “Miguel Ángel Atauri”, las cuales comenzarán el próximo 6 de abril. Esta situación generó incertidumbre sobre el estado en el que se encontraría el circuito para la competencia, motivo por el cual las cuatro categorías que integran el zonal resolvieron trasladar la fecha.

De esta manera, la segunda cita de la temporada se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en el Autódromo de Mar del Plata, que aparece como alternativa para garantizar el normal desarrollo del evento.

Más allá de la solución encontrada, lo cierto es que el Zonal del Atlántico pierde, al menos en el corto plazo, un escenario importante dentro de su calendario, lo que representa una baja sensible pensando en el futuro inmediato de la categoría.