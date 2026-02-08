Elecciones internas: el PJ oficializó la lista Movimiento Derecho al Futuro para Balcarce

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires oficializó este domingo la lista del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el distrito de Balcarce, correspondiente a la Quinta Sección electoral, de cara a las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 15 de marzo.

La presentación se inscribe en un gesto de unidad interna dentro del peronismo bonaerense y tiene como objetivo central “construir organización y una alternativa política con vocación de futuro para enfrentar el modelo de Milei”. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof, principal referente del MDF, fue consagrado como presidente del partido a nivel provincial, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario como vicepresidenta primera.

A nivel local, la nómina denominada “Acción Justicialista”, alineada con el gobernador, será encabezada por el abogado Sergio Aranaga como candidato a presidente del PJ de Balcarce. Lo acompañará como candidata a vicepresidenta Gabriela Franganillo, una referente histórica del justicialismo local.

En el distrito se elegirán, a través de esta lista, 18 consejeros titulares, 9 consejeros suplentes, además de 3 congresales titulares y 3 congresales suplentes, quienes representarán al PJ balcarceño en los ámbitos partidarios correspondientes.

Las elecciones internas del 15 de marzo definirán la composición de los cuerpos directivos del justicialismo en Balcarce, en un proceso que busca fortalecer la estructura territorial y política del partido de cara a los próximos desafíos electorales y de gestión.