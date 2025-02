Eliminarán 155 sedes del Registro del Automotor

A través de la Resolución 19/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ha oficializado el cierre de 155 sedes del Registro Automotor, una medida que forma parte de un proceso de digitalización y reestructuración del sistema registral. La decisión se lleva a cabo en el marco de las reformas impulsadas por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien calificó esta reforma como parte de la «motosierra 2.0» del oficialismo.

La medida: ¿Un paso hacia la modernización?

Con el objetivo de simplificar los trámites y reducir los costos para los ciudadanos, el ministro Cúneo Libarona explicó que la medida busca eliminar las dependencias que no cuentan con un Encargado Titular y que están bajo la intervención de personal externo designado por la autoridad competente. De esta forma, el Gobierno ya ha cerrado 320 registros desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, lo que representa un 20% de los registros automotores en el país.

Además, el Gobierno persigue el objetivo de crear un sistema único de registros automotores 100% digitalizado. Entre las novedades, se destaca la modernización de la cédula azul, que ahora se puede obtener en menos de cinco minutos a través de la aplicación Mi Argentina. También se permite la libre inscripción de vehículos 0 km en cualquier sede del país, sin restricciones por domicilio.

A pesar de los avances, la digitalización del sistema no está exenta de dificultades. Según informes del sector, aproximadamente el 30% de los expedientes vehiculares aún no están digitalizados, lo que dificulta la completa implementación de la ventanilla digital. Desde 2017 se utiliza el formulario 08 digital, pero este solo funciona como una precarga y no como una base de datos operativa.

Especialistas señalan que la digitalización total de los registros será un proceso largo, ya que muchos documentos aún se encuentran en formato físico y están distribuidos en distintas sedes del país. Para avanzar hacia la implementación de un Registro digital, se requiere, entre otras cosas, que toda la documentación de los vehículos en circulación esté digitalizada y que se desarrolle una plataforma capaz de gestionar todas las operaciones.

Impacto en los ciudadanos: ¿Menos burocracia o más caos?

Desde el Gobierno se ha insistido en que la digitalización reducirá los costos para los ciudadanos y simplificará los trámites. Sin embargo, muchos se preguntan si el cierre de 155 registros, en una Argentina donde los trámites ya son conocidos por su lentitud y burocracia, no terminará generando más inconvenientes para los usuarios.

Fin de la cédula azul: cómo autorizar a terceros desde el celular

El traslado de los legajos de los vehículos de las sedes cerradas a otras existentes podría generar un colapso en las oficinas que continúan operando. Si bien algunos registros han sido absorbidos por sedes cercanas, el aumento de la carga de trabajo en las pocas dependencias restantes podría provocar demoras significativas. En ciudades como San Martín, por ejemplo, se concentrarán todos los trámites en menos oficinas, lo que sin duda afectará la atención al público.

Cúneo Libarona y el sistema que «exprimía a los ciudadanos»

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, no ha dudado en criticar el sistema anterior, al que calificó como un esquema diseñado por «la casta» para «exprimir a los ciudadanos». Según sus declaraciones, el sistema actual imponía costos abusivos y limitaba la libertad de elección de los ciudadanos.

Con esta reforma, el Gobierno busca no solo simplificar los trámites, sino también acabar con lo que considera una estructura burocrática obsoleta. Sin embargo, para muchos, las medidas impulsadas por el Gobierno no son suficientes para garantizar que la transformación del sistema registral sea efectiva y que los ciudadanos experimenten mejoras reales.

¿Qué pasará con los autos de los registros eliminados?

Según fuentes del Ministerio de Justicia, los legajos de los autos registrados en las sedes que se eliminan se trasladarán a otros registros operativos. Sin embargo, el cierre de los Registros Automotores genera dudas sobre cómo se garantizará la correcta digitalización de todos los expedientes y el acceso oportuno de los ciudadanos a la información sobre sus vehículos.

Una reforma con muchas incógnitas

La reestructuración del sistema registral de automotores es una de las reformas más profundas que busca implementar la administración de Javier Milei. Si bien el objetivo de modernizar el proceso y reducir costos es claro, no está exento de críticas y cuestionamientos. A medida que se avanza en el cierre de las sedes y la digitalización de los registros, la incertidumbre sobre el impacto real de estas medidas sobre los ciudadanos crece.

La pregunta sigue en el aire: ¿realmente esta reforma será beneficiosa para los argentinos, o será otro paso más hacia la ineficiencia y el colapso de un sistema que ya arrastra problemas estructurales?