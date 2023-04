Empleado se Mc Cain realiza protesta en la puerta por despido

Un empleado de la empresa Mc Cain, de Ruta Nacional 226, inició este viernes poco después del mediodía una protesta en la puerta de la planta, ya que fue despedido sin algún motivo o causa.

Según relató Fabián Fasciglione, referentes de la empresa, le manifestaron el viernes anterior que dejaría de pertenecer a la Mc Cain debido a una reestructuración de personal, situación que sólo se dio con él y no con otros empleados de la planta de papas prefritas.

Fasciglione, hace 28 años que trabaja en Mc Cain y según sus propias palabras, no tuvo inconveniente alguno para que tomen tal decisión. En la actualidad, se desempeña como coordinador de Seguridad e Higiene. “Me voy a quedar acá hasta tanto me den una respuesta o bien me reincorporen a mí trabajo. Tengo una familia y mis hijas están estudiando. No hay motivo alguno para que me despidan”, manifestó Fasciglione, quien no está adherido a ningún gremio.

