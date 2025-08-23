En control vehicular, secuestran dos motos

En la tarde de este viernes, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, en forma conjunta con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, llevó adelante nuevos operativos de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Durante el procedimiento se labraron actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y se procedió al secuestro de dos motovehículos que circulaban sin la documentación vigente requerida por la normativa.

Las autoridades señalaron que este tipo de controles buscan garantizar el cumplimiento de la ley y preservar la seguridad vial. En esa línea, destacaron la importancia de que motocicletas y demás vehículos se encuentren en condiciones mecánicas y de seguridad antes de circular.

También recordaron que el uso del casco reglamentario es obligatorio y constituye una de las medidas más efectivas para reducir riesgos en caso de siniestro. Asimismo, remarcaron la necesidad de que los conductores cuenten con todos los elementos de seguridad exigidos por la legislación, como espejos, luces en correcto funcionamiento, frenos y neumáticos en buen estado, además de portar la documentación habilitante y el seguro vigente.

Los operativos de control continuarán desarrollándose de manera regular en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención y fomentar la responsabilidad de los conductores en la vía pública.