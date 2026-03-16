Encuentro en la Unidad Integrada

Bajo el lema “Del laboratorio al lote: herramientas para el salto productivo”, productores, técnicos y especialistas participaron de una jornada técnica donde se compartieron conocimientos y experiencias orientadas a mejorar la productividad de cara a la próxima campaña gruesa.

La actividad se desarrolló en el predio de la Unidad Integrada Balcarce, que reúne a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA y a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y convocó a actores del sector agropecuario interesados en conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al campo.

Durante la jornada se presentaron avances científicos orientados a reducir brechas de producción, además de resultados de ensayos comparativos de rendimiento en sistemas de secano y bajo riego. También se abordaron estrategias de nutrición del maíz en ambientes irrigados y la evaluación de cultivares de cáñamo, un cultivo que comienza a despertar interés productivo en distintas regiones del país.

Uno de los momentos destacados fue la recorrida por los ensayos comparativos de rendimiento de distintos cultivos, realizados en el marco de un convenio entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la empresa Don Mario Semillas.

Además de la presentación de resultados, el encuentro permitió un intercambio directo entre productores, técnicos e investigadores de la unidad local, fortaleciendo el vínculo entre el trabajo científico y su aplicación en los sistemas productivos.

“Fue una jornada de aprendizaje, debate y actualización tecnológica para seguir impulsando sistemas productivos más eficientes”, señaló Carolina Troglia, jefa de la Agencia de Extensión Rural Balcarce e investigadora del IPADS Balcarce (INTA‑CONICET), quien participó en la organización del encuentro.