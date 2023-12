´Esperanzas Deportivas 2023’ reconoció a 30 deportistas

El evento que distinguió por primera vez al deporte en ascenso se realizó en el PJ Balcarce este jueves. La previa (foto), se produjo en el Museo Fangio. A los 20 se sumó la delegación balcarceña que logró un título internacional en fútbol. Grandes presencias deportivas.

“Si corriendo automóviles fui útil a mi patria, eso lo dirá el tiempo. Yo sólo tengo un deseo, y es que mi conducta en el mundo pueda ser aprovechada por la juventud”, reza uno de los enormes banners totem que, junto a una pantalla gigante, decoran el hall de ingreso al Museo “Juan Manuel Fangio”. Allí, junto a sus más importantes logros mundiales, la gran Copa de plata de la AAV – símil talla de Fangio, cascos varios y una eventual imagen de Juan Manuel Bordeu, se presentaron este jueves las “Esperanzas Deportivas” 2023, la entrega de reconocimientos al deporte en ascenso de nuestra ciudad, acción llevada adelante por el PJ Balcarce y ACCION5.

La primera parte del evento tuvo que ver con su presentación gráfica, con unas cuantas tomas fotográficas para las cuales el Museo permitió estirar un poco más su horario habitual y así recibir a los deportistas. A ellos se sumó le delegación de futbolistas balcarceños que lograron el título internacional en la categoría 2010, integrando al equipo de All Boys (Necochea), consagrado recientemente en la 4° edición de la Sur Cup en Necochea y Quequén. La celebración continuó horas después en la Casa Justicialista, ya con las entregas para que fueron invitados especialmente varios deportistas ya consagrados y en algunos casos retirados.

Pasadas las 21 comenzó el acto con palabras de bienvenida de Santiago Mangoni, que al igual que otros deportistas consagrados como Marcos González, Guillermo Corti, Mariano Calamante y Alejandro Mascareño, entre otros, se dirigieron a los chicos con mensajes de estímulo y aliento. También envío su mensaje la Subsecretaria de Deportes y Recreación, Soledad Vivio, que no estuvo presente ya que debió ser partícipe de la Sesión extraordinaria del HCD, celebrada en simultáneo a la entrega. El mensaje de cierre estuvo a cargo del presidente del PJ, Luis García mientras el que las palabras finales fueron de Felipe Pereyra.

ESPERANZAS DEPORTIVAS 2023

AJEDREZ: Victoriano De Dios – Fangio de Plata 2022

ATLETISMO: Jeremías Jove – Campeón provincial

AUTOMOVILISMO: Jazmín Durutovich – Turismo Sport 1850

BASQUET: Máximo López – Campeón provincial SUB13

CICLISMO: Francisco Ale – Campeón argentino

FUTBOL: Gabriel Piloni – futbolista infantil de Estudiantes (LP)

GIMNASIA: Clara Paciaroni – Campeona Provincial

GOLF: Franco Safe – Campeón argentino – Fangio de Plata 2022

HANDBALL: Valentina Vozza – Goleadora Regional cadetes ASABAL

HOCKEY: Ana Weingast – selección marplatense SUB14 y preselección leoncitas

KARATE: Ariadna Ponce – doble campeona panamericana

KARTING: Manuel Calamante – piloto regional AZK – nieto de Mariano Calamante

MOUNTAIN BIKE: Juan Ignacio Oses – Campeón argentino

NATACION: Chiara Colaneri – Campeona argentina – participación sudamericana

PADEL: Felipe Bayón – preselección nacional

RUGBY: Dante Arabia – (Cap) CSCP M15 – en selección de MdP

TENIS: Leandro Barberón – finalista G3

TENIS MESA: Fausto Gómez – Campeón argentino

TIRO: Felipe Kiricos – Campeón Provincial

VOLEY: Pilar Silva – Campeona Provincial

REVELACION: Alessia Primitivo – futbolista infantil en Aldosivi y Gimnasia (LP)

PREMIO AL EQUIPO: Delegación balcarceña en All Boys (Necochea) – categoría 2010, Campeones 4° edición de la Sur Cup en Necochea y Quequén: Enzo Arabiej, Máximo Juárez Martino, Benjamín Ibarra, Benjamín Segura, Tiziano Maifredini, Francesco Díaz Trivigno, Joaquín Piloni y Kevin Di Marco. Ezequiel Juárez (DT).

TRAYECTORIAS Y PREMIOS ESPECIALES: Santiago Mangoni y Mariano Alberto Calamante (automovilismo), Marcos González, Alberto Cardoso y Felipe Pereyra (atletismo), Alejandro Mascareño, Ricardo Mancini y Jorge Fernández (fútbol), José Baquero (ciclismo), Walter Carballo (natación), Fabián Bianchini (tenis mesa), Guillermo Corti (tenis).

LA GRAN FOTO. Fue en el Museo “Fangio”: ARRIBA: Dante Arabia (rugby), Chiara Colaneri (natación), Benjamín Ibarra (All Boys), Máximo López Farace (básquet), Máximo Juárez Martino (All Boys), Felipe Bayón (padel), Jazmín Durutovich (automovilismo), Juan Ignacio Oses (MTB), Valentina Vozza (Handball), Benjamín Segura (All Boys) y Francesco Díaz Trivigno (All Boys). ABAJO: Tiziano Maifredini (All Boys), Clara Paciaroni (Gimnasia), Pilar Silva (vóley), Gabriel Piloni (fútbol), Enzo Arabiej (All Boys), Jeremías Jove (Atletismo), Victoriano de Dios (ajedrez), Ariadna Ponce (karate), Fausto Gómez (tenis mesa), Leandro Barberón (tenis), Manuel Calamante (karting) y Alessia Primitivo (Revelación deportiva).

DELEGACION. Los campeones internacionales de All Boys (Necochea) 2010: Enzo Arabiej, Máximo Juárez Martino, Benjamín Ibarra, Ezequiel Juárez (DT), Benjamín Segura, Tiziano Maifredini y Francesco Díaz Trivigno. (faltan: Joaquín Piloni y Kevin Di Marco)

AGRADECIMIENTOS: Deportistas juveniles, Deportistas consagrados, Museo Juan Manuel Fangio, Partido Justicialista de Balcarce y Subsecretaría de Deportes y Recreación. Medios.