Este martes nueva protesta del campo

Este martes 28 el campo realizará una protesta contra las medidas del Gobierno nacional bajo la consigna «Todos somos productores».

Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), aseguró que “el productor se siente desamparado y molesto por pagar retenciones en un momento en el que no tiene cosecha”, y agregó: “Esperábamos que hubiera alivio fiscal y financiero pero hasta ahora han continuado los embargos y juicios de la AFIP y no hay refinanciación de deuda”.

Asimismo, justificó el pedido del campo por la sequía y marcó que los desencuentros con el Gobierno “lamentablemente es la historia recurrente”. El dirigente de la Mesa de Enlace también sostuvo que “la marcha del 28 será para interpelar a toda la clase política” debido a que “el Gobierno dice que no puede sacar las retenciones y los que pueden llegar en este 2023 dicen lo mismo”. A su vez, añadió que “nadie habla de la dualidad cambiaria que hace que el 50% del valor internacional de la producción esté cercenado”.

“Es muy difícil producir en dólar blue y vender en dólar oficial”, reclamó Achetoni sobre el cepo cambiario. “Ese microclima que se quiere hacer se rompe cuando debemos traer insumos importados o cuando ingresa mercadería de otro país que producimos en Argentina. No es que se llevan pesos sino que se llevan dólares y traducen la mercadería oficial, entonces compiten deslealmente con nuestra producción”, sostuvo.

