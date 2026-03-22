Este martes se realizará acto por los 50 años del último Golpe Militar

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Balcarce convoca a la comunidad a participar de un acto público que se llevará a cabo el próximo martes 24, a las 11 horas, en la intersección de avenida Favaloro y calle 18.

Bajo la consigna “Sembrar memoria para que no crezca el olvido”, y con la adhesión de distintas organizaciones, la actividad tendrá como eje central la renovación del repudio al Golpe de Estado en Argentina de 1976, al cumplirse un nuevo aniversario de aquel quiebre institucional que dio inicio a la última dictadura en el país.

Desde la organización remarcaron que aquel proceso, impulsado en función de intereses de potencias extranjeras, del capital financiero y de sectores concentrados, implicó la vulneración de derechos constitucionales y la implementación de un modelo económico basado en el endeudamiento, la desindustrialización, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad.

Asimismo, recordaron que ese período estuvo signado por el accionar del terrorismo de Estado, que dejó como saldo miles de desapariciones, torturas, violaciones y homicidios, además de la apropiación de menores.

En el marco del acto, también se realizará un homenaje especial a las y los desaparecidos y asesinados de Balcarce, víctimas de aquel período, reafirmando el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.