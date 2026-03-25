Expectativa en el “Fangio”: la ACTC evaluará las obras y podría definir el regreso del automovilismo

Crece la expectativa en torno al regreso del automovilismo a Balcarce. En los próximos días, autoridades de la Asociación Corredores de Turismo Carretera realizarían una visita al Autódromo Juan Manuel Fangio para evaluar el avance de las obras y comenzar a delinear los pasos a seguir de cara a la vuelta de la actividad.

Según pudo saber Puntonueve Noticias, la recorrida se concretaría la semana próxima y será clave para determinar si el trazado local está en condiciones de volver a recibir competencias oficiales bajo la órbita del ente fiscalizador.

En las últimas semanas, había tomado fuerza la posibilidad de que las TC Pick Up desembarcara en el circuito serrano. Incluso, desde redes sociales del Auto Club Balcarce se mencionó la fecha del 16 y 17 de mayo como posible escenario para la llegada de la categoría. Sin embargo, desde el Ejecutivo municipal aclararon que nunca hubo una confirmación oficial ni una fecha establecida.

Las autoridades locales, encargadas de la puesta en valor del autódromo, mantienen como objetivo finalizar las obras hacia fines de abril. Recién entonces, y siempre que los trabajos cumplan con los requisitos técnicos exigidos por la ACTC, se podrá avanzar en la confirmación de una competencia.

Mientras tanto, continúan las tareas en distintos sectores del predio. Se trabaja en la zona de boxes, en la ubicación del público y en las vías de escape. Además, ya se han implementado medidas de seguridad y se avanzó en la parquización del perímetro.

De cara a la inspección, restan definiciones clave vinculadas a las comodidades para pilotos y equipos, aspectos fundamentales para obtener el visto bueno definitivo.

La visita de la ACTC aparece así como un punto de inflexión: de su evaluación dependerá no solo la aprobación de las obras, sino también la tan esperada vuelta del automovilismo a uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Vale destacar que categorías del ámbito regional ya contemplan a Balcarce para este año en sus calendarios.