En un acto realizado en el Club Güenes, el exconcejal Facundo Rey, se lanzó como precandidato a intendente para las elecciones de este año.

Lo hizo ante la militancia y diferentes organizaciones sociales, como la UOCRA que estuvo presente durante su discurso de campaña.

La presentación fue hecha junto a su compañero de fórmula Gonzalo Waingast que pugnará por ingresar al Concejo Deliberante.

En su discurso el precandidato señaló: “no puede ser que en el 2023 todavía tengamos hombres, mujeres y niños que no tengan agua, techo y cloacas. Es inadmisible que tengamos un sistema de salud deteriorado como lo tenemos. No podemos permitir que nos sigan tomando el pelo, haciendo inversiones en plena pandemia, con la ciudad cerrada en obras de turismo y en 2023 no tenemos una Terminal de Ómnibus. Mi pregunta es ¿Quién gobierna Balcarce? ”, señaló Rey.

