Fin del plan Volver al Trabajo para 900.000 beneficiarios

El Gobierno de Javier Milei dispuso la finalización del plan Volver al Trabajo a partir de abril, una medida que afectará a cerca de 900 mil beneficiarios en todo el país. El programa, que funcionó como continuidad del anterior Potenciar Trabajo, otorgaba una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales. Con esta decisión, se produce el cierre de uno de los esquemas de asistencia social más extensos implementados en los últimos años.

La comunicación oficial llegó desde el Ministerio de Capital Humano, que envió notificaciones individuales a los beneficiarios a través de correo electrónico y la plataforma Mi Argentina. El mensaje incluyó detalles sobre el cese del programa y explicó el nuevo enfoque en la asistencia estatal, que dejará de entregar ingresos directos para priorizar la formación y capacitación laboral.

Durante abril, los inscriptos recibirán la última asignación mensual no remunerativa correspondiente al plan. Según los términos difundidos, después de este pago, quienes deseen mantener algún tipo de acompañamiento deberán optar por la nueva modalidad de capacitación impulsada desde el Estado. Así, se cierra una etapa de transferencias directas y se abre un esquema basado en el acceso a vouchers educativos para cursos y capacitaciones.

El objetivo central del nuevo mecanismo es facilitar la inserción en el mercado laboral de los sectores informales mediante herramientas de formación profesional. Los beneficiarios podrán elegir entre diversas ofertas de capacitación, las cuales se orientan a diferentes oficios y especialidades, buscando aumentar las oportunidades de empleo formal en el mediano plazo.

El Ministerio de Capital Humano remarcó que, a partir de mayo, el acceso a asistencia quedará sujeto a la participación en las nuevas propuestas de formación. El esquema de vouchers representará la vía principal para quienes busquen continuar dentro de un circuito de acompañamiento estatal. Los cursos y capacitaciones estarán dirigidos a mejorar habilidades y competencias laborales, con la expectativa de reducir los niveles de informalidad y aumentar la empleabilidad de los sectores que antes dependían de la transferencia directa.

El importe de la última cuota a percibir será de $78.000, cifra que permaneció congelada desde 2023. ANSeS acreditará el pago de manera automática en las cuentas bancarias de los beneficiarios el jueves 9 de abril, después del quinto día hábil del mes. Este mecanismo de pago difiere del utilizado para jubilaciones, pensiones y otras asignaciones, que se rigen por un cronograma vinculado a la terminación del DNI.

La liquidación de la última asignación marca el punto final del plan, que desde su creación atendió a trabajadores informales de todo el país. Tras el cierre, quienes decidan permanecer en el circuito de asistencia podrán inscribirse en las nuevas instancias de capacitación, gestionadas y supervisadas por el Estado nacional.