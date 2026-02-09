Gastón Gabilán presentó su auto de Procar 4000

En el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo, se llevó a cabo la presentación oficial del Chevrolet con el que Gastón Gabilán encarará la próxima temporada, en un encuentro que tuvo lugar en la esquina de avenida Chaves y calle 9, ante una importante presencia de público y amantes del deporte motor.

En diálogo con Puntonueve Noticias, el piloto destacó el trabajo realizado de cara al inicio del campeonato y remarcó el alto nivel de competitividad que se espera para este año. “Va a ser una temporada muy competitiva y hemos trabajado para eso. Tenemos que probar varias cosas que desarrollamos para encarar la temporada”, señaló, haciendo hincapié en las tareas de desarrollo y puesta a punto del auto.

La primera fecha del calendario está programada para el próximo 1 de marzo, cuando la categoría abra el campeonato en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, un trazado siempre exigente y clave para comenzar a medir fuerzas con el resto de los protagonistas.

«Trabajamos mucho y seguramente hay que seguir haciéndolo. Con mi papá en el motor y Mario Perniciaro en el chasis vamos a encarar el año deportivo del Procar B», concluyó Gabilán.