Gimnasia: Irene Feingold subcampeona nacional

El pasado viernes, Irene Feingold, gimnasta de UP, participó en el Torneo Nacional Federativo de Nivel 3 realizado en el Polideportivo de Mar de Ajó, donde compitieron más de 800 gimnastas de todo el país. Representando a la Federación Bonaerense de Gimnasia en la categoría juvenil, Feingold obtuvo el segundo puesto en la clasificación individual, el primer lugar en viga, suelo y por equipos.

Por otra parte, dos gimnastas de UP participaron en la Final Regional de Niveles 1 y 2, correspondiente a la zona centro, que tuvo lugar en las instalaciones de la Federación Santafesina de Gimnasia, en Rosario.

Giovana Ríos se consagró campeona del nivel 1B preinfantil, con primer puesto en salto, tercer lugar en suelo y subcampeonato por equipos. Tiziana Robledo finalizó en el puesto 11 de la categoría juvenil de nivel 1, logró el segundo puesto en paralelas y el primer puesto por equipos.