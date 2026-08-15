Giuliana Romero continúa con su recuperación tras el grave accidente

Giuliana Romero volvió a compartir en sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud, luego del grave accidente que sufrió el pasado 30 de junio, cuando cayó desde un cuarto piso por el hueco de un ascensor.

A través de un extenso mensaje, contó detalles de las lesiones que sufrió y del proceso de recuperación que atraviesa. “Tuve quebraduras en ambos pies y en la cintura. Todavía al día de hoy sigo totalmente inmovilizada de la cama, sin poder siquiera sentarme por mi cuenta”, relató.

Romero explicó que en el pie izquierdo sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo que debieron colocarle dos clavitos para sostener los huesos. En el pie derecho, que resultó más comprometido, presentó múltiples fracturas y una importante destrucción ósea. Allí fue necesario colocarle una placa con siete tornillos.

Según detalló, las primeras cirugías fueron exitosas y el pie izquierdo evolucionó favorablemente. Sin embargo, el derecho presentó complicaciones en la zona de los puntos, que comenzaron a abrirse y generaron preocupación ante un posible principio de infección.

Ante esta situación, debió ser intervenida nuevamente en el quirófano. “Cuando hay una herida que se complicó como la de mi pie, el cuerpo genera líquido y si queda encerrado se infecta más o no deja cicatrizar bien”, explicó.

Durante la intervención, los profesionales retiraron tejido y piel que se encontraban afectados y colocaron un sistema VAC, destinado a favorecer la generación de tejido nuevo y contribuir al cierre y regeneración de la herida.

“Todo salió muy bien ayer, me desperté de quirófano y de la anestesia sin dolor”, expresó Giuliana, quien destacó la evolución favorable luego de la intervención.

En su mensaje, también agradeció especialmente a las personas que siguen de cerca su recuperación, incluso sin conocerla personalmente. “Los mensajes hermosos de esperanza y fe que me mandan, no saben lo bien que me hacen y lo feliz que me ponen”, señaló.

Romero atribuyó además un papel central a su fe durante todo el proceso. “La fuerza de la oración y la fuerza de Dios es tan poderosa y milagrosa, sin dudas fue un milagro de vida el estar viva”, afirmó.

Al recordar el momento del accidente, sostuvo: “Yo el día que me caí pensé que me iba a morir al estar cayendo y no terminar de caer, pero Dios me salvó y me dio una segunda oportunidad de vivir”.

En ese sentido, aseguró que también percibe una evolución que sorprende incluso a los profesionales que la atienden. “Sin dudas me está ayudando milagrosamente en todo este proceso porque hasta los médicos se sorprenden de la evolución y de los daños después de haber caído tantos metros al vacío”, manifestó.

Finalmente, Giuliana dedicó unas palabras a su círculo más cercano: “No me alcanzan las palabras para agradecer y seguir agradeciendo a mi mamá, mi novio, mi familia y toda la gente que me acompaña y me envía tanto amor y fuerzas”.

Mientras continúa inmovilizada y atravesando una extensa recuperación, Romero mantiene informados a sus seguidores sobre cada paso de su evolución y vuelve a destacar el acompañamiento recibido desde el día del accidente.