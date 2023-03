Hockey: Sportivo Trabajo jugará en la Liga del Sudeste

Sportivo Trabajo formará parte esta temporada de la Liga del Sudeste de Hockey, la cual contiene partidos que se disputan en cancha de 11, siendo un total de 9 presentaciones a lo largo del año en la fase de “todos contra todos” y luego la etapa de Play Off.

A lo largo del campeonato, los equipos aurinegros se enfrentarán con Naytuel de Dolores, Social de la misma ciudad, Juventud Unida y Madariaga Hockey de la población homónima, Ranchos, Deportivo Castelli, Villa Gesell, Pinamar y Ayacucho.

La actividad está fijada en su inicio para el sábado 22 de abril y las categorías que representarán a Sportivo Trabajo en dicha competición serán Sub 14, Sub 16 y Mayores.

Por todo ello, a principios de febrero comenzaron los trabajos de pretemporada, luego las tareas para darle mayor rodaje con la bocha a las jugadoras y los cotejos de carácter amistoso, para intentar que las dirigidas por Florencia Buceta lleguen de la mejor manera posible al certamen.

“Comenzamos los entrenamientos con las categorías competitivas el 6 de febrero, realizando la pretemporada técnico – táctica y acondicionamiento físico, para comenzar la Liga del Sudeste en abril. Y el 6 de marzo empezamos con los entrenamientos de todas las categorías, todo en la sede del club de avenida San Martín”, citó la profe.

Los horarios de entrenamiento son los siguientes:

INFANTILES (4 a 10 años): martes y jueves de 17.50 a 19.00.

OCTAVA: martes y jueves de 16.30 a 18.00.

SEPTIMA: lunes y miércoles de 18.30 a 20.00, viernes desde las 19.00.

SEXTA: lunes y miércoles de 20.00 a 21.30, viernes a las 19.00.

MAYORES: martes, jueves y viernes a partir de las 19.00

La entrenadora invita a todas aquellas chicas que deseen sumarse a la disciplina a que se acerquen al campo de deportes de avenida San Martín 125 o se contacten al 661485.

Navegación de entradas