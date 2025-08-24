Hombre fue aprehendido acusado de violencia de género

En la jornada del domingo, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, intervino en un domicilio ubicado en calle 2 al 863, tras un llamado recibido al 911 que alertaba sobre una situación de violencia de género.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, una mujer de 35 años, quien denunció que su pareja, un hombre de 51 años en estado de ebriedad, la había agredido físicamente. Ante ello, se procedió a la aprehensión inmediata del agresor.

La UFI de Flagrancia, a cargo del Dr. Arévalo, convalidó la medida y dispuso la notificación del imputado por “Averiguación de Ilícito”. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el hombre recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Desde la fuerza se destacó la importancia de dar inmediata intervención policial en casos de violencia de género, recordando que cualquier persona puede comunicarse de manera urgente al 911 o al 103 para solicitar ayuda. Además, remarcaron que el personal de la Policía Comunal cuenta con capacitaciones específicas en la temática, lo que garantiza una respuesta adecuada y profesional ante este tipo de situaciones.