Hombre fue hallado sin vida dentro de un camión

Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un camión Ford que se encontraba estacionado en el sector de calle 16 entre 33 y 35.

Si bien no trascendieron datos oficiales, en principio, un hombre de unos 65 años habría sufrido una descompensación y falleció dentro del camión que manejaba. Ante esta situación, se convocó a Bomberos Voluntarios para abrir la puerta, aunque no intervinieron. Al lugar asistió una ambulancia del SAME y trabaja personal de la Estación de Policía Comunal. Se aguarda la llegada de Policía Científica, quienes trasladarán el cuerpo a la ciudad de Mar del Plata para realizar la autopsia y determinar las causas del deceso.

El tránsito por calle 16 hacia 39 se encuentra interrumpido.