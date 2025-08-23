Hombre recibió golpiza y terminó en el Hospital

En horas de la madrugada de este sábado, personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce intervino ante una confrontación ocurrida en un domicilio de calle Maipú al 200, entre 1 y 3, tras un llamado de alerta recibido en el Centro de Monitoreo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que un hombre había agredido físicamente a otro a golpes de puño, provocándole lesiones leves y una herida en uno de sus ojos que obligó a su traslado al Hospital local para recibir atención médica.

Por disposición del fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, se dispuso la aprehensión del agresor bajo la carátula de “Lesiones”. Tras cumplimentarse los recaudos legales, el detenido recuperó la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

En ese mismo domicilio, durante la pandemia, se produjo un hecho de gran resonancia cuando un hombre fue asesinado de una puñalada, ocasión en la que resultó detenido en el lugar la pareja de la propietaria de la vivienda.