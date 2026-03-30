Hugo Mazzacane llegaría este martes a Balcarce para recorrer el Autódromo Juan Manuel Fangio

Tal como había sido adelantado por Puntonueve Noticias, este martes se concretaría una visita clave para el futuro del automovilismo en Balcarce. El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, arribaría a la ciudad acompañado por Roberto Argento, con el objetivo de evaluar el estado actual del autódromo local.

La recorrida está prevista para alrededor de las 10 de la mañana y contará también con la presencia de autoridades municipales, entre ellas el intendente Esteban Reino y el secretario de Planificación y Obras Públicas, Gustavo Torres.

El eje central de la visita será analizar los avances de las obras que se vienen ejecutando en el autódromo Juan Manuel Fangio. A partir de esa evaluación, no se descarta que pueda confirmarse una fecha para la categoría TC Pick Up, aunque la decisión final dependerá del grado de avance y de las condiciones del trazado.

La llegada de las máximas autoridades de la ACTC reaviva las expectativas en la ciudad y abre una nueva posibilidad concreta para que el histórico escenario serrano vuelva a tener actividad automovilística de primer nivel.