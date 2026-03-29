Hurto de motocicleta y persecución policial: un aprehendido y un prófugo

Un rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta robada y detener a uno de los presuntos autores, tras una persecución que se extendió por la zona rural.

El hecho se registró en las últimas horas, cuando personal del destacamento de Napaleofú tomó conocimiento del hurto de un motovehículo en la localidad de San Manuel. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al acceso de la ruta 227 y el ingreso a dicha localidad, donde lograron divisar el rodado sustraído, en el que se desplazaban dos ocupantes.

De inmediato se inició una persecución que culminó en un camino rural, a la altura del establecimiento “El Hervidero”. Allí, el personal policial logró interceptar la motocicleta —marca Honda— y aprehender a uno de los sujetos, mientras que el segundo logró darse a la fuga a pie y es intensamente buscado.

En paralelo, la persona damnificada se encontraba radicando la denuncia en San Manuel, luego de haber sido víctima del hurto instantes antes.

En el operativo prestaron colaboración efectivos del Comando de Prevención Rural Balcarce y del destacamento de San Manuel. Tanto el aprehendido como el rodado secuestrado fueron trasladados a la dependencia de San Manuel (EPC Lobería), donde se labran las actuaciones correspondientes por “hurto de motovehículo en grado de tentativa y resistencia a la autoridad”.