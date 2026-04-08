Imputan a un menor de 15 años por robo agravado con arma blanca

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal, en conjunto con efectivos de la SubDDI Balcarce, llevó adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle 2 entre avenida Del Valle y calle 15.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Menores N° 2 de Mar del Plata, a cargo de la Dra. Irianni, en el marco de una investigación por un hecho de robo calificado ocurrido días atrás en la vía pública.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al presunto autor del hecho, tratándose de un menor de 15 años. Por disposición del magistrado interviniente, fue imputado en una causa por el delito de “robo agravado por el uso de arma blanca”.

El hecho que originó la investigación tuvo como víctima a otro menor, de 16 años, a quien le sustrajeron una gorra y un teléfono celular en las inmediaciones de la Escuela Secundaria N° 10, sobre Av. Caseros entre 11 y 13.

Asimismo, se informó que el joven imputado cuenta con antecedentes por “hurto agravado por escalamiento”. En ese caso, había sido aprehendido días atrás y posteriormente restituido a sus progenitores por orden judicial.

La causa continúa bajo intervención de la Justicia de Menores.