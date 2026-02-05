Incendio de pastizales puso en peligro dos viviendas

Un incendio de pastizales generó momentos de preocupación este jueves en calle 43, entre 20 y 22, donde las llamas avanzaron peligrosamente hacia dos viviendas linderas.

El siniestro se desató en un terreno cubierto de pastos secos, ubicado entre dos casas en construcción. Por causas que aún se desconocen y favorecido por las condiciones de viento, el fuego se propagó rápidamente y llegó hasta el borde de ambas propiedades.

Ante la emergencia, arribaron al lugar dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran las viviendas. La intervención fue oportuna, ya que el fuego se encontraba a escasos metros de las estructuras.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de calle 2 reiteraron el pedido a la comunidad de no encender fuego ni realizar quema de basura, teniendo en cuenta la grave situación de sequía que atraviesa el Partido de Balcarce, lo que incrementa el riesgo de incendios.