Incendio en una vivienda: trabajaron dos dotaciones de Bomberos

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron este martes por la noche en un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle 5, entre 30 y avenida Suipacha (32).

En el lugar también prestaron colaboración agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes coordinaron la seguridad y el control del perímetro mientras los servidores públicos combatían las llamas.

Si bien se desconocen las causas del siniestro, hubo pérdidas materiales debido al avance del fuego en el interior.