miércoles 11, marzo, 2026

Incendio en una vivienda: trabajaron dos dotaciones de Bomberos

Dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios trabajaron este martes por la noche en un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle 5, entre 30 y avenida Suipacha (32).

En el lugar también prestaron colaboración agentes del área de Tránsito y efectivos de la Policía Comunal, quienes coordinaron la seguridad y el control del perímetro mientras los servidores públicos combatían las llamas.

Si bien se desconocen las causas del siniestro, hubo pérdidas materiales debido al avance del fuego en el interior.

0
4
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.