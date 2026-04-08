Incertidumbre por la llegada de vacunas antigripales

Hasta el momento, la ciudad de Balcarce, al igual que otras localidades, no cuenta con disponibilidad suficiente de vacunas antigripales. La situación genera preocupación, especialmente entre los grupos de riesgo que aún no han podido acceder a la inmunización.

Según datos relevados, alrededor de 1.700 personas ya fueron vacunadas. Entre ellas se encuentran mayores de 65 años con factores de riesgo, personal sanitario y niños. Sin embargo, todavía queda un importante porcentaje de la población objetivo sin poder completar este trámite esencial para la prevención de enfermedades respiratorias.

De acuerdo a lo informado por Puntonueve Noticias, las dosis podrían arribar en las próximas horas. No obstante, el comunicado oficial repite lo anunciado la semana anterior, cuando también se había anticipado la llegada de vacunas que finalmente no se concretó.

Ante este panorama, personal del Hospital Felipe A. Fossati viajará a Mar del Plata, a la Región Sanitaria VIII, con el objetivo de gestionar y obtener nuevas dosis. En caso de concretarse la llegada, la vacunación se llevará a cabo inicialmente en el CIC I, ubicado en calles 3 y 20. Si la cantidad de vacunas es mayor, se prevé su distribución en distintos vacunatorios de la ciudad.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre entre los vecinos, ya que las expectativas generadas en los últimos días aún no han tenido una respuesta concreta.

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